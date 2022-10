"Hello, Robot": Vitra zeigt in Weil am Rhein eine nachdenkliche Ausstellung über die Robotik als Design zwischen Mensch und Maschine

Von Kito Nedo

"Spot" heißt der neue Star im Robotertheater. 2016 wurde das vierbeinige Gerät, das wie eine signalgelbe Chimäre aus Baustellenmaschine und Dobermann aussieht, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Irgendwas an dem Ding aus dem Hause Boston Dynamics erinnert auch an eine hochentwickelte Waffe. Das liegt wohl an den Erfindern. Ursprünglich wurde der autonome Laufroboter für das US-Militär entwickelt. Zusammen mit zwei großen japanischen Spielzeugrobotern bildet Spot das Begrüßungskomitee in der Ausstellung "Hello, Robot - Design zwischen Mensch und Maschine" im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.