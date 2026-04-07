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NachrufDer Wortführer des Besonderen

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Er hinterlässt ein Riesenwerk, das fast ausschließlich aus Spezialuntersuchungen besteht und  zugleich breite Leserschichten erreicht: der italienische Historiker und Schriftsteller Roberto Zapperi (1932–2026).
Er hinterlässt ein Riesenwerk, das fast ausschließlich aus Spezialuntersuchungen besteht und  zugleich breite Leserschichten erreicht: der italienische Historiker und Schriftsteller Roberto Zapperi (1932–2026). Alessandra Schellnegger

Bohrend ungläubig, als ein sizilianischer Hercule Poirot, erkundete er das Geheimnis der Mona Lisa und von Goethes Aufenthalt in Rom. Jetzt ist der italienische Kulturhistoriker Roberto Zapperi gestorben.

Von Gustav Seibt

Das Detail, so hat es Michael Maar, der große Kritiker, nicht nur behauptet, sondern detailreich vorgeführt, ist der Prüfstein der Kunst. Erst an ihren Einzelheiten, Genauigkeiten, dem charakteristischen Besonderen erweist sich, ob ein Schriftsteller die Welt wirklich wahrgenommen hat, bevor er anfängt, sie nachzubilden.

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