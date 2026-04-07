Das Detail, so hat es Michael Maar, der große Kritiker, nicht nur behauptet, sondern detailreich vorgeführt, ist der Prüfstein der Kunst. Erst an ihren Einzelheiten, Genauigkeiten, dem charakteristischen Besonderen erweist sich, ob ein Schriftsteller die Welt wirklich wahrgenommen hat, bevor er anfängt, sie nachzubilden.