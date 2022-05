Interview von Oliver Meiler

Sein 2006 erschienenes Debüt "Gomorrha" über die neapolitanische Mafia wurde in mehr als 50 Sprachen übersetzt - und der 1979 in Neapel geborene Journalist Roberto Saviano zum berühmtesten Mafia-Aufklärer der Welt. In Italien ist gerade sein historischer Roman "Solo è il coraggio" über den sizilianischen Richter Giovanni Falcone erschienen, dessen Tod sich am 23. Mai zum dreißigsten Mal jährt, und steht natürlich schon ganz oben auf der Bestsellerliste. Beim Zoom-Gespräch ist es elf Uhr morgens, aber in sein Arbeitszimmer dringt kaum Licht.