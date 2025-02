Von Andrian Kreye

Wenn sich die Welt an Roberta Flack erinnert, die am Montag gestorben ist, werden sie im Radio „Killing Me Softly“ spielen, „Feel Like Making Love“ oder ihre Version von „The First Time I Ever Saw Your Face“. Allesamt Soulballaden mit einer Wirkung, die die Amerikaner „Babymaking Music“ nennen. Roberta Flack hatte eine dieser amerikanischen Stimmen, die in einem Kirchenchor geschult wurden und deswegen eine Inbrunst besaßen, die auch im weltlichen Soul direkt ans Herz geht. Und weil sie nicht nur die Stimme hatte, sondern auch das Klavierspielen und das Songschreiben beherrschte, wurde sie zu einer prägenden Figur dieser Musik.