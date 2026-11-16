Der britische Schauspieler Robert Pattinson wird der neue James Bond und damit Nachfolger von Daniel Craig. Das teilten die Macher der Agenten-Filmreihe in einem Statement mit .

„James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte“, wird Pattinson in der Stellungnahme zitiert. „Zu sagen, dass diese Rolle ein wahr gewordener Traum ist, wäre eine Untertreibung.“

Zuletzt waren mehrere Namen als neue Darsteller des legendären Geheimagenten im Gespräch, Branchenbeobachtern nach verdichteten sich in letzter Zeit aber immer mehr die Hinweise, dass der 40-jährige Pattinson das Rennen machen würde.

Mit der Wahl von Pattinson, der vor allem durch die „Twilight“-Vampirfilmreihe und seine Rolle als Titelheld in dem 2022 erschienenen Film „The Batman“ bekannt ist, weicht das mittlerweile zu Amazon zählende MGM-Studio von einer etablierten Vorgehensweise ab, Bon von Schauspielern verkörpern zu lassen, die der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt sind. Der kanadische Filmemacher Denis Villeneuve soll bei dem Film Regie führen, der von der ehemaligen Sony-Pictures-Filmchefin Amy Pascal und dem britischen Produzenten David Heyman, der vor allem durch die „Harry-Potter“-Filme bekannt ist, produziert wird.

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