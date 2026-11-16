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Geschüttelt, nicht gerührt: Henry Cavill, Sam Neill und Sam Worthington hatten einst schon geübt, den Wodka Martini korrekt zu bestellen.
Geschüttelt, nicht gerührt: Henry Cavill, Sam Neill und Sam Worthington hatten einst schon geübt, den Wodka Martini korrekt zu bestellen.
Collage: sted/SZ, Fotos:AFP (3)

Viele Stars haben für die begehrte Rolle vorgesprochen, manches Casting-Video ist sogar im Netz zu finden. Ein kleiner Überblick der bekanntesten Beinahe-Bonds.

Von David Steinitz

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Jetzt, wo klar ist, dass Robert Pattinson der neue 007 wird, ist auch klar, wer leer ausgeht. Viele Namen wurden in den letzten Jahren heiß gehandelt. Einige davon waren vermutlich bloße Netz-Spekulationen und wurden von den Bond-Machern nie ernsthaft in Betracht gezogen. Tom Holland zum Beispiel, der als amtierender „Spider-Man“ vielleicht auch etwas schräg im Smoking gewirkt hätte, weil man ihn in einem anderen Kostüm verortet.

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Wäre er in der Realität ein guter Spion? Und welchen Unterschied macht es, ob man einen Wodka Martini schüttelt oder rührt? Was Sie schon immer über 007 wissen wollten.

SZ PlusAus der SZ-Feuilleton-Redaktion

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