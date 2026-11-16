Jetzt, wo klar ist, dass Robert Pattinson der neue 007 wird, ist auch klar, wer leer ausgeht. Viele Namen wurden in den letzten Jahren heiß gehandelt. Einige davon waren vermutlich bloße Netz-Spekulationen und wurden von den Bond-Machern nie ernsthaft in Betracht gezogen. Tom Holland zum Beispiel, der als amtierender „Spider-Man“ vielleicht auch etwas schräg im Smoking gewirkt hätte, weil man ihn in einem anderen Kostüm verortet.