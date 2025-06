Von Alexander Menden

Irgendwann kommt tatsächlich ein philosophisches Thema zur Sprache. Eine Zeit lang hat Bundesminister a.D. Robert Habeck, braun gebrannt, mit offenem Kragen und äußerlich sehr entspannt, am Eröffnungsabend des Kölner Phil.Cologne-Festivals eher praktische Fragen beantwortet: Wie ist das Leben nach der Zeit als Wirtschafts- und Klimaschutzminister? („Man merkt, dass man den Tag auch rumkriegt, wenn man nicht 18 Stunden am Stück arbeitet.“) Hat ihn seine unvollendete Zeit in Regierungsverantwortung enttäuscht zurückgelassen? („Nein, obwohl es ein bisschen so ist, wie wenn im Fußball ein Spiel abgebrochen ist und jeder Spieler denkt: In der restlichen Zeit hätte ich noch das Siegtor geschossen.“)