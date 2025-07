Ein heißes Thema in heißen Tagen: Zu einer Diskussion über „Die ästhetische Gestaltung der Energiewende“ in der Bayerischen Architektenkammer kommt auch Robert Habeck. Zur Wärmepumpe schweigt er – zum Glück.

Von Gerhard Matzig

In Frankreich wird ein Kernkraftwerk heruntergefahren, damit der Fluss, der zum Kühlen dient, keine Blasen wirft. In der Hitze. In der Türkei werden 50 000 Menschen evakuiert. In der Hitze. In Tschechien sterben Tausende Fische in einem See. In der Hitze. In Portugal werden 46,6 Grad gemessen. In der Hitze. In Italien schmilzt der Asphalt. In der Hitze.