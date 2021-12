Was macht das Amt mit einem? Wenn Amtsträger wie Robert Habeck statt diese Frage zu wälzen doch einfach das Amt repräsentieren würden.

Von Hilmar Klute

In Markus Feldenkirchens großem ARD-Fernsehporträt ging Robert Habeck durch Berlin und sagte halblaut, er habe am Morgen Müsli mit Wasser gegessen, "ohne Scheiß", angeblich hatte er keine Zeit gefunden, Milch zu kaufen. Außerdem habe er schon lange den Müll nicht mehr rausgebracht, so Habeck, die Wäsche sei auch liegen geblieben.