Der Popsänger zeigt in London Kunst, für die er „maximal 40 Minuten“ gebraucht habe. Warum boomen Ausstellungsräume mit derart fragwürdigen Sachen – und nennen sich auch noch Museum?

Von Michael Neudecker, London

Beim erleichterten Hinausgehen aus dem „Moco Museum“ bleibt der Blick an Zetteln hängen, die am Kassentresen kleben, Notizzettel, auf die Besucher etwas geschrieben haben. „Wenn ich radikal ehrlich wäre, dann würde ich sagen“ ist ganz oben auf den Zetteln aufgedruckt, in pink, darunter leere Zeilen. Manche haben Lebensweisheiten draufgeschrieben, zum Beispiel den Klassiker „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade“, nun ja. Auf einem Zettel steht: „Robbie Williams verwirrt mich, ich wünschte, ich würde ihn verstehen, aber ich tue es nicht.“ Aber wer tut das schon?