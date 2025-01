Von Jakob Biazza

Man hätte die Promo-Zeichen schon viel früher lesen können. Nein, müssen. Im Sommer 2023 spülten die Algorithmen ein Handyvideo in die Welt, das Robbie Williams auf einer Yacht zeigt, die womöglich irgendwo im näheren Umfeld von Saint-Tropez ankert. Das Wetter ist fantastisch, Williams trägt etwas pink-blau-weiß Längsgestreiftes, das in diesem Setting wohl als Sommer-Seidenanzug durchgeht, in jeder anderen Situation aber ein Pyjama wäre. Er sieht großartig aus und singt einen Song mit den Phly Boyz – einer mobilen Swing-Coverband, viel französische Sonne in den Arrangements, in den Hüften sehr lockerer Groove. Ausweislich ihrer Homepage sind sie „The Ultimate Worldwide Partyband“.