Bis vor ein paar Tagen war der Film „Being Charlie“ vielleicht das unbekannteste Werk in der Filmografie des Regisseurs Rob Reiner. Weil Reiner und seine Frau Michele am Sonntag in ihrem Haus ermordet wurden und die Polizei ihren Sohn Nick als Tatverdächtigen festgenommen hat , steht das Drama aber plötzlich im Mittelpunkt des Interesses. Denn Vater und Sohn haben es gemeinsam gedreht. Und der Film erzählt, inspiriert vom echten Leben der Familie, vom Kampf eines Vaters mit der Heroinabhängigkeit seines Sohnes.

„Being Charlie“ feierte seine Premiere 2015 beim Filmfestival in Toronto. Der Film ist keine große Hollywoodarbeit, sondern eine Indie-Produktion. Rob Reiner sprach in einem Interview von einem schmalen Budget um die zwei Millionen Dollar und etwa 25 Drehtagen; beides ist für einen Kinofilm sehr wenig. Obwohl der Film in mehreren Ländern zu sehen war (auch in Deutschland), war er nach kommerziellen Maßstäben ein Flop mit angeblich nur ein paar Zehntausend Dollar Einnahmen. Aber für die Reiners war er eine Art Gruppentherapie.

Der Schauspieler Nick Robinson spielt in „Being Charlie“ einen drogenabhängigen Teenager, dessen Erlebnisse auf denen Nick Reiners beruhen, der damals das Drehbuch schrieb. (Foto: Imago/Capital Pictures)

Nick Reiner war von frühester Jugend an schwer drogenabhängig, teils obdachlos, die Eltern versuchten, ihm zu helfen. Der amerikanische Journalist Steven Zeitchik erinnert sich in einem Artikel für den Hollywood Reporter an ein Treffen mit den Reiners zur Filmpremiere in Toronto. Sie hätten ihm erzählt, dass Nick (zu diesem Zeitpunkt angeblich clean) schon 18 Entzüge hinter sich habe.

Der Sohn schrieb damals mit Anfang 20 (zusammen mit dem Autor Matt Elisofon) das Skript für „Being Charlie“; der Vater übernahm die Regie. Ihr Werk erzählt von einem jungen Mann namens David, für den Nick selbst offensichtlich das Vorbild war, der mit seiner Drogensucht kämpft. Zu Beginn trampt David nach Hause zu seinen wohlhabenden Eltern in deren Villa. Aber nicht, ohne noch einer alten, krebskranken Frau ihre Oxycontin-Tabletten zu klauen. Der Junge hat offensichtlich ein Problem.

„Ich hasse dich nicht“, sagt der Sohn zu seinem Vater, aber leider nur im Film

Daheim streitet er sich mit seinen Eltern, vor allem mit seinem Vater, für den wiederum Rob Reiner das Vorbild gewesen sein soll. Der Film-Vater ist zwar kein Regisseur, aber er befindet sich gerade im Wahlkampf um den Gouverneursposten von Kalifornien. Einen drogenabhängigen Herumtreibersohn kann er gar nicht gebrauchen. Nach einem veritablen Familienstreit, bei dem auch eine Art Sozialarbeiter anwesend ist („eine verdammte Intervention?!“, brüllt David panisch), willigt David aber ein, es nochmals mit einem Entzug zu probieren. Damit die Eltern endlich Ruhe geben, und weil ihm letztlich auch die Energie für die Gegenwehr fehlt.

In der Edel-Rehab läuft mehr oder weniger das Standardprogramm des Genres Entzugsfilm ab. Zunächst weigert David sich rigoros, bei dem Programm mitzumachen. Er wirft seinem Therapeuten vor, „für eine Gebühr von 20 000 Dollar falsche Hoffnung zu verkaufen“. Dann merkt er aber doch, dass es ihm sehr langsam, aber kaum zu leugnen, besser geht. Nicht zuletzt, weil er im Entzug das Mädchen Eva kennenlernt.

Sie ist ein typisches Exemplar jenes Manic Pixie Dream Girl, das seit der Jahrtausendwende scharenweise das US-Indie-Kino bevölkert. Modell leicht verrücktes, aber natürlich sehr hübsches Mädchen von nebenan, deren Jeansshorts einen guten Blick auf ihre Beine ermöglichen, und deren dramaturgische Funktion allein darin besteht, dem männlichen Helden bei seiner Läuterung zu helfen.

Nein, wirklich gut ist dieser Film nicht, vor allem wenn man ihn an den vielen Filmen Rob Reiners misst, die zu Klassikern der Filmgeschichte wurden, von „Eine Frage der Ehre“, über „Misery“ bis „Harry und Sally“. Daran ist nicht nur das etwas reißbretthafte Skript des Drehbuchdebütanten Nick schuld, sondern durchaus auch die Inszenierung des Vaters. Es gibt eine wirklich schon mindestens tausend Mal so gesehene Parallelmontage, in der man dem Vater beim Wahlkampf (Fleisch grillen für die unentschlossenen Wähler) und dem Sohn beim Nüchternwerden (30 Tage, 60 Tage) zuschaut. Das ist höchstens mittleres Fernsehfilmniveau.

Aber im Rückblick läuft es einem nun natürlich trotzdem kalt den Rücken herunter beim Anschauen, gerade gegen Ende. Zum Schluss gibt es eine große Aussprache zwischen Vater und Sohn, in dem der Sohn erklärt, dass es nie um die Drogen gegangen sei, sondern ums Betäuben eines unerträglichen Lärms in seinem Leben, den der Vater durchaus mit verursacht habe, was dieser reumütig zugibt. „Ich hasse dich nicht“, sagt der Film-Sohn zum Schluss leise und umarmt den erschöpften, aber glücklichen Vater (der nicht nur seinen Sohn zurückbekommt, sondern auch die Wahl gewinnt).

Es ist ein melancholisches Happy End, aber immerhin ein Happy End. Zumindest in der Fiktion von vor zehn Jahren. Der echte Nick Reiner soll noch diese Woche dem Richter vorgeführt werden, weil die Polizei ihn beschuldigt, seinen Vater und seine Mutter brutal mit einem Messer getötet zu haben.