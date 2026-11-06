Der Nobelpreisträger Geoffrey Hinton hat die moderne KI erfunden – und setzt nun seinen Ruf aufs Spiel, um vor ihr zu warnen. Ein Treffen mit einem Außenseiter in der Wiener Hofburg.

Wie stellt man sich den Mann vor, der das Prinzip des „Deep Learning“ erfunden hat, die Grundlage der Technologie, die gerade die Welt in Atem hält? Den Mann, der „the Godfather of AI“ genannt wird? Godfather, der Pate, das ist ein sehr großes Wort.