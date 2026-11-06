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Künstliche IntelligenzWeiß er etwas, das wir nicht wissen?

Lesezeit: 8 Min.

Geoffrey Hinton bei der Collision Conference in Toronto im Jahr 2024.
Geoffrey Hinton bei der Collision Conference in Toronto im Jahr 2024.
Foto: Chris Young/AP

Der Nobelpreisträger Geoffrey Hinton hat die moderne KI erfunden – und setzt nun seinen Ruf aufs Spiel, um vor ihr zu warnen. Ein Treffen mit einem Außenseiter in der Wiener Hofburg.

Von Philipp Bovermann

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