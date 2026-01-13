Die erste Erkenntnis, nach nur wenigen Minuten: Auf den paar Metern zwischen den engen, roten Sesselreihen und der Bühne des tuffigen Leicester Square Theatre lösen sich die etwas verspannten Diskurse aus den vergangenen Jahren in normale Arbeit auf, setzt man voraus, dass allein an der Begabung von Ricky Gervais etwas normal wäre. Alles ist in dem kleinen Raum sofort reduziert auf die Fähigkeit eines Komikers, schmerzvolle Dinge so beiläufig fallen zu lassen wie wir gewöhnliche Menschen aus Versehen auf der Straße ein Bonbonpapier.