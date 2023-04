Ricky Gervais will uns mit seinem Comedy-Programm "Armageddon" die Freiheit bringen, über alles lachen zu dürfen. Ein Show-Besuch in Zürich.

Von Marlene Knobloch

Am Ende des Weltuntergangs standen also Scharen schöner, junger Menschen an der S-Bahn, rauchten, tranken Bier, erschöpfte Friedlichkeit lag in der Luft, nur eine Frau wiegte den Kopf und sagte: "Das mit den Pakistanern war mir dann doch zu viel." Erschrocken graste man im Kurzzeitgedächtnis, Pakistaner, wann um Himmels willen war von Pakistanern die Rede, war das vor der Sache mit dem aidskranken Baby in Afrika oder nach dem Witz mit dem Dicken im Konzentrationslager?