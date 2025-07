Kein deutscher Comedian beherrscht so begnadet Sprachen, Dialekte und Akzente wie Rick Kavanian. Ein außergewöhnlich offenes Treffen, in dem nicht nur einmal die Tränen fließen.

Von Bernhard Heckler

Als man zehn Minuten zu früh zum vereinbarten Treffpunkt kommt, ist Rick Kavanian schon da und mitten in einem unterhaltsamen Fotoshooting mit dem ebenfalls noch früher als zu früh erschienenen Fotografen. Kavanian, frisch abgepudert von seiner Agentin, macht an der Wand der Archäologischen Staatssammlung am Rand des Englischen Gartens in München einen halben Handstand. Der Fotograf, in der Hocke und in seinem Element, feuert ihn an: „Weiter nach oben, weiter nach drüben, entspannt, weiter drüben, Gesicht entspannen, bawawawah ppfff brbrbr, Gesicht noch mehr entspannen, vergiss die Kamera, andere Richtung, jetzt gelangweilt, jetzt noch mal ganz locker!“ Kavanian drückt sich weiter nach oben, weiter nach drüben, entspannt sich, geht noch weiter nach drüben, entspannt sein Gesicht, macht „bawawah ppff brbrbr“, vergisst die Kamera, schaut gelangweilt in die andere Richtung und macht sich schließlich in einer beeindruckenden Verrenkungspose ganz locker. Nicht viele 54-Jährige würden so eine Pose überhaupt halten können – sich dabei auch noch locker zu machen, ist echter Leistungssport.