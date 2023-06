Aufmarsch im eigenen Land: Wagner-Kämpfer in Rostow.

Wotans Reich und Putins Welt: Was die russische Söldnertruppe mit dem Komponisten verbindet.

Von Reinhard J. Brembeck

Für die einen ist der Opernkomponist Richard Wagner ein rotes Tuch, andere verehren ihn abgöttisch, sein Werk, Leben und Schreiben gibt Stoff her für beide Positionen. Derzeit wird die Lage dadurch kompliziert, dass die übelster Kriegsverbrechen geziehene russische Söldnertruppe Wagner sich nach dem Komponisten nennt. Wagner wird derzeit von Jewgenij Prigoschin geleitet, der gerade gegen seinen Ex-Chef Wladimir Putin geputscht hat. Doch der Name der Truppe geht auf Dmitrij Utkin zurück, Ex-Soldat, Wagner-Mitbegründer und Anhänger Adolf Hitlers, dessen Lieblingskomponist bekanntlich Richard Wagner war. Da zieht Dmitrij Utkin mit. Also lautete sein Kampfname Wagner, seine 2014 gegründete Truppe nannte er genauso.