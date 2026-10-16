Richard David Precht ist Publizist, Podcaster und laut Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann „einer der ganz, ganz großen Philosophen, über den noch in 200, 300 Jahren gesprochen wird“. Precht selbst dürfte daran Zweifel haben: In seinem neuen Essay „Auserzählt? Wie künstliche Intelligenz die Kultur abschafft“ meldet er starke Sorge an, ob in 200, 300 Jahren überhaupt noch über Philosophen gesprochen wird.