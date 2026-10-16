Zum Hauptinhalt springen

PhilosophieEr weiß nicht, dass er nichts weiß

Lesezeit: 2 Min.

Richard David Precht: Philosoph, Publizist, Schriftsteller.
Richard David Precht: Philosoph, Publizist, Schriftsteller.
Foto: Christian O. Bruch

Richard David Prechts neues Essay „Auserzählt? Wie künstliche Intelligenz die Kultur abschafft“ ist apokalyptische Bildungshuberei ohne Erkenntnisgewinn.

Von Bernhard Heckler

SZ bei Google bevorzugen

Richard David Precht ist Publizist, Podcaster und laut Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann „einer der ganz, ganz großen Philosophen, über den noch in 200, 300 Jahren gesprochen wird“. Precht selbst dürfte daran Zweifel haben: In seinem neuen Essay „Auserzählt? Wie künstliche Intelligenz die Kultur abschafft“ meldet er starke Sorge an, ob in 200, 300 Jahren überhaupt noch über Philosophen gesprochen wird.

Zur SZ-Startseite

Philosophie
:Wie wir heute auf Foucault blicken

Vier neue Bücher zum 100. Geburtstag des Philosophen führen in dessen Leben und Werk ein. Eines verteidigt ihn gegen den Vorwurf, geistiger Vater identitätspolitischer Verhärtungen zu sein.

SZ PlusVon Lothar Müller

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite