Sprachforscher und Linguisten werden dereinst eruieren, wann genau das Adjektiv „gefühlt“ seinen Siegeszug antrat. Die Allzweck-Subjektivierungsformel verzichtet zugunsten der eigenen Empfindsamkeit auf Objektivierung und versucht einen diffusen Brückenschlag, wenn artikulierbare Gründe fehlen. Da Zeitdiagnostik auf Intuitionen und Witterungen beruht, ist es natürlich nicht abwegig, aktuellen Stimmungen zu folgen.
ZeitdiagnoseDer Untergang des Samstagabendlandes
Lesezeit: 4 Min.
Richard David Precht unterzieht in seinem neuen Buch die Republik einer düsteren Generalkulturkritik. Dabei ist „Angststillstand“ allerdings voll von gefühlten Wahrheiten.
Von Jens Hacke
Rechtspopulismus:„Viele Befragte sind auf dem Weg zum Faschismus“
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey beschreiben in ihrem neuen gemeinsamen Buch „Zerstörungslust“ eine Gefahr, die sie für größer halten als den Rechtspopulismus. Aber muss es immer gleich das ganz große rhetorische Besteck sein?
Lesen Sie mehr zum Thema