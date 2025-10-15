Richard David Precht unterzieht in seinem neuen Buch die Republik einer düsteren Generalkulturkritik. Dabei ist „Angststillstand“ allerdings voll von gefühlten Wahrheiten.

Sprachforscher und Linguisten werden dereinst eruieren, wann genau das Adjektiv „gefühlt“ seinen Siegeszug antrat. Die Allzweck-Subjektivierungsformel verzichtet zugunsten der eigenen Empfindsamkeit auf Objektivierung und versucht einen diffusen Brückenschlag, wenn artikulierbare Gründe fehlen. Da Zeitdiagnostik auf Intuitionen und Witterungen beruht, ist es natürlich nicht abwegig, aktuellen Stimmungen zu folgen.