Von Philipp Stadelmaier

Im Werdegang Alex Karps, Chef des hochumstrittenen Datenanalyseunternehmens Palantir, spielt Frankfurt am Main eine nicht unerhebliche Rolle. Hier besuchte Karp in den Neunzigerjahren Seminare bei Jürgen Habermas, arbeitete am Sigmund-Freud-Institut und promovierte an der Goethe-Universität in Sozialwissenschaften. Seine 2002 vorgelegte Doktorarbeit handelt von der „Aggression in der Lebenswelt“, dem psychischen Erbe der Nationalsozialisten im Nachkriegsdeutschland.