KinoEiner muss den Umsturz ja dirigieren

Die neue Freundin des Sohns (Phoebe Dynevor) hat ein radikales Buch geschrieben.
Die neue Freundin des Sohns (Phoebe Dynevor) hat ein radikales Buch geschrieben.

Das Polit-Drama „The Change“ erzählt von einem Amerika, das im offenen Faschismus versinkt – ohne zwiespältige Momente, ohne Dunkelheit.

Von Fritz Göttler

Wie schön, dass wir uns nun kennenlernen, sagt die junge Frau vor dem Spiegel. Liz probt einen wichtigen Auftritt, Phoebe Dynevor spielt sie mit einer gezierten Natürlichkeit, ein maskenhaftes, eher langweiliges Gesicht, rotes, glattes Haar, ihr Lächeln ist erschreckend seelenlos. Sie ist eine Influencerin. Den Auftritt, auf den sie sich gerade vorbereitet, die erste Begegnung mit der künftigen Schwiegermutter Ellen, muss sie ohne mediales Drumherum absolvieren, von Frau zu Frau. Eigentlich aber probt sie den Aufstand, Schritt für Schritt, den politischen Umsturz, den Umbau Amerikas.

