„The Bikeriders“ im Kino:Schöne Männer tun schöne Sachen

Von Fritz Göttler

Es geht los wie in einem richtigen Genrestück, einem Western oder einem Gangsterfilm. Da hängt Benny müde am Tresen einer düsteren Bar, er ist einer der jüngsten „Vandals“, der fiktiven Motorrad-Gang aus einem Vorort von Chicago, ihr Emblem auf seiner Lederjacke zeigt einen Totenschädel und zwei gekreuzte Dolche. Zwei Typen treten aus dem Dunkel an ihn heran: „Zieh diese Jacke aus ...“ Benny, ohne sie eines Blickes zu würdigen, wie in Trance: „Da müsst ihr mich schon umbringen vorher.“ Die beiden schlagen zu, Benny verliert fast ein Bein in diesem brutalen, ungleichen Kampf.