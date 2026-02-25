Manche der Gefühle, die das Kino auslöst, sind gar keine Gefühle. Es sind Ahnungen, die sich nicht ausformulieren lassen, weil sie nicht ablösbar sind von den Geschichten, in denen sie einem begegnen. Versucht man es doch, kommen nur Floskeln heraus: Freundschaft ist tief. Die Liebe ist ein Geheimnis. Das Leben ist kurz. Das Leben ist schön. Leben ist Leiden.