KinoWas für ein Film

Lesezeit: 5 Min.

Marty Mauser, ein Hustler mit Akne und Knaben-Flaumbart, ist die Rolle, die Timothée Chalamet einen Oscar einbringen könnte.
Marty Mauser, ein Hustler mit Akne und Knaben-Flaumbart, ist die Rolle, die Timothée Chalamet einen Oscar einbringen könnte. (Foto: Tobis)

„Marty Supreme“ ist Kino von einer Intensität, wie man sie selten erlebt. Es geht um einen Tischtennis-Spieler, gespielt von Timothée Chalamet, um die Gier nach Leben, um Schweiß, Sex und Erlösung.

Von Philipp Bovermann

Manche der Gefühle, die das Kino auslöst, sind gar keine Gefühle. Es sind Ahnungen, die sich nicht ausformulieren lassen, weil sie nicht ablösbar sind von den Geschichten, in denen sie einem begegnen. Versucht man es doch, kommen nur Floskeln heraus: Freundschaft ist tief. Die Liebe ist ein Geheimnis. Das Leben ist kurz. Das Leben ist schön. Leben ist Leiden.

