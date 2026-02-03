Irgendwann geht jede Karriere zu Ende, irgendwann versinkt man in der Bedeutungslosigkeit und muss sich der Realität stellen. Auch der „Mecha-Man“. Beim Kampf mit einem Bösewicht stirbt er fast, sein Superhelden-Roboter-Anzug wird zerstört. Nun steht dieser plötzlich sehr normale, mittelalte Typ, Robert Robertson heißt er, vor einer schwierigen Frage: Was macht ein Held, wenn er kein Held mehr ist?