Zum Hauptinhalt springen

GamesNur noch kurz die Welt retten

Lesezeit: 2 Min.

Auch Superhelden sitzen in langweiligen Meetings, zumindest im Videospiel „Dispatch“.
Auch Superhelden sitzen in langweiligen Meetings, zumindest im Videospiel „Dispatch“. (Foto: Adhoc Games)

„Dispatch“ ist mehr Animationsserie als Videospiel. Die Geschichte um den „Mecha-Man“, der nun einen Bürojob in der Superheldenbranche hat, ist nicht nur was für Fans des Genres.

Von Marie Gundlach

Irgendwann geht jede Karriere zu Ende, irgendwann versinkt man in der Bedeutungslosigkeit und muss sich der Realität stellen. Auch der „Mecha-Man“. Beim Kampf mit einem Bösewicht stirbt er fast, sein Superhelden-Roboter-Anzug wird zerstört. Nun steht dieser plötzlich sehr normale, mittelalte Typ, Robert Robertson heißt er, vor einer schwierigen Frage: Was macht ein Held, wenn er kein Held mehr ist?

Zur SZ-Startseite

Kletter-Videospiel
:Jede Felswand ein Rätsel

In „Cairn“ erklimmt man einen geheimnisvollen Berg, ganz allein. Das ist anstrengend, nervenaufreibend und nicht nur für Kletterfans eine fantastische Erfahrung.

SZ PlusVon Marie Gundlach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite