Irgendwann geht jede Karriere zu Ende, irgendwann versinkt man in der Bedeutungslosigkeit und muss sich der Realität stellen. Auch der „Mecha-Man“. Beim Kampf mit einem Bösewicht stirbt er fast, sein Superhelden-Roboter-Anzug wird zerstört. Nun steht dieser plötzlich sehr normale, mittelalte Typ, Robert Robertson heißt er, vor einer schwierigen Frage: Was macht ein Held, wenn er kein Held mehr ist?
„Dispatch“ ist mehr Animationsserie als Videospiel. Die Geschichte um den „Mecha-Man“, der nun einen Bürojob in der Superheldenbranche hat, ist nicht nur was für Fans des Genres.
Von Marie Gundlach
In „Cairn“ erklimmt man einen geheimnisvollen Berg, ganz allein. Das ist anstrengend, nervenaufreibend und nicht nur für Kletterfans eine fantastische Erfahrung.
