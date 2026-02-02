Zum Hauptinhalt springen

Melania TrumpEin Gewissenstest für Anhänger und Feinde

Lesezeit: 4 Min.

Kann man einen solchen Film eigentlich frei bewerten? In den USA? Und womöglich auch in Deutschland? Melania Trump bei der Premiere von „Melania“ am Donnerstag in Washington.
Kann man einen solchen Film eigentlich frei bewerten? In den USA? Und womöglich auch in Deutschland? Melania Trump bei der Premiere von „Melania" am Donnerstag in Washington.

Viel interessanter als die Doku über die First Lady ist, wie über „Melania“ geredet wird. In Deutschland tut sich die „Welt“ mit einem bemerkenswerten Beitrag hervor.

Von Philipp Bovermann

Sobald Diskussionen auf der Ebene der großen Linien stattfinden, wird es oft fad, weil derlei Metaebenen ihrem Wesen nach aus Phrasen bestehen. Wer wirklich etwas lernen will, muss möglichst nah ran an die Gegenstände, das ist eine Grundregel, die beinahe immer gilt. Außer bei der Dokumentation „Melania“.

