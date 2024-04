"Sterben" im Kino:Ein Schlag in den Kuchen

Ein Schlag in den Kuchen

Nichts ist so süß wie der Rausch von Gefühlen, die man gern hätte: Lilith Stangenberg in "Sterben".

Von Philipp Bovermann

Schon während die Szene läuft und sich einem die Herzenskälte, um die es da geht, in die Haut krallt, ahnt man, dass diese Minuten einer der Höhepunkte sein werden, die das deutsche Kino dieses Jahr zu bieten haben wird. Zwei Schauspieler, große Künstler ihres Fachs, sitzen da an einem Esstisch, Corinna Harfouch und Lars Eidinger spielen Mutter und Sohn, zum zweiten Mal nach Hans-Christian Schmids "Was bleibt" aus dem Jahr 2012.