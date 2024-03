Er kommt den Leuten so komisch bekannt vor: Paul Matthews, gespielt von Nicolas Cage, in "Dream Scenario".

Von Sofia Glasl

Ein in die Jahre gekommener Vorlesungssaal irgendwo in den USA, dunkle Holzvertäfelung, grüne Schiefertafel, Kreidestaub hängt in der Luft. Man glaubt fast, das Klicken eines Diaprojektors zu hören, doch der Dozent wischt zum monotonen Frontalunterricht durch eine Slideshow auf seinem Laptop. Thema: die Tarnung von Zebras. Deren schwarz-weiße Streifen seien nicht darauf ausgelegt, die Tiere mit ihrer Umwelt verschmelzen zu lassen, erklärt der Experte. Vielmehr sollen Einzeltiere in der Herde untergehen und somit für Raubtiere unsichtbar werden. "Wer den Kopf rausstreckt, macht sich zur Zielscheibe."