"Lola" im Kino:Eine Zukunft ohne David Bowie ist möglich, aber sinnlos

Hätte Christopher Nolan den Film gedreht, wäre er sicher nicht so lustig: die Sci-Fi-Mockumentary "Lola" über eine Maschine, die Funksprüche aus der Zukunft empfängt.

Von Sofia Glasl

Die Radiomeldung kommt als erlösende Nachricht: Alle Kampfflieger der Deutschen konnten abgefangen werden, die Geheimwaffe funktioniert also tatsächlich! Die beiden Schwestern Thomasina und Martha Hanbury, kurz Thom und Mars, sind sichtlich gelöst. Sie selbst hatten nie an ihrer Erfindung gezweifelt, doch endlich glaubt ihnen auch der britische Geheimdienst. Noch am Telefon wird Thom befördert: "Major Thom", die beiden Schwestern müssen schmunzeln.