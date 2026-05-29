Aber sie nicht. Und dann fährt er eben allein nach Italien. Kevin James spielt in der unbeschwert bella-vita-verliebten Komödie „Solo Mio“ einen Bräutigam auf Solo-Flitterwochen.

Ein Mann allein, ganz allein, in peinvoller, peinlicher Einsamkeit, an einem Ort und in einem Moment, da es Einsamkeit auf keinen Fall geben dürfte. Er steht vor dem Traualtar in einer Kirche in Rom, gefüllt mit Hochzeitsgästen. Aber die Frau, die er zu heiraten gedenkt, ist nicht da, und sie wird auch nicht erscheinen. Sie ist unsicher geworden, hat den Ring hinterlassen und einen Brief.