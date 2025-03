Ein arroganter Theaterkritiker im London der Dreißigerjahre soll durch eine Intrige gestürzt werden. „The Critic“ ist ein Thriller über die Lust an der Selbstzerstörung in Zeiten von Hass, Gewalt und Zynismus.

Von Fritz Göttler

Es gibt Tumult auf den nächtlichen Straßen von London, eine Polizeirazzia, alle laufen so schnell wie möglich davon. Da ist auch ein alter Mann, aber der scheint eher unbekümmert, er läuft ein paar Schritte, lehnt sich dann gegen eine Hauswand, setzt zu einer heftigen Umarmung auf offener Straße an, schon sind die Polizisten da und reißen die beiden Männer auseinander, sie müssen auf die Polizeistation. Es steckt ein grenzenloses Verlangen in diesem Moment, eine unerhörte Lust, auch an der Selbstzerstörung.