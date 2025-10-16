Das Leben in Los Angeles kann sehr schön sein, wenn man Geld hat. Nur hat Arj leider keins, jedenfalls nicht genug. Eigentlich würde er am liebsten Dokumentarfilme drehen, stattdessen macht er Gelegenheitsjobs, die andere Leute bequem an eine App outsourcen: Garagen ausmisten, Regale aufbauen, solche Sachen. Eine Wohnung kann Arj von dem mickrigen Gehalt sowieso nicht bezahlen. Er schläft in seinem Auto.