Das Leben in Los Angeles kann sehr schön sein, wenn man Geld hat. Nur hat Arj leider keins, jedenfalls nicht genug. Eigentlich würde er am liebsten Dokumentarfilme drehen, stattdessen macht er Gelegenheitsjobs, die andere Leute bequem an eine App outsourcen: Garagen ausmisten, Regale aufbauen, solche Sachen. Eine Wohnung kann Arj von dem mickrigen Gehalt sowieso nicht bezahlen. Er schläft in seinem Auto.
KinoAuch unter Engeln gibt es prekäre Jobs
Lesezeit: 3 Min.
Weder Geld noch göttlicher Beistand helfen, der Tretmühle zu entfliehen. Der Komiker Aziz Ansari hat eine charmante Komödie über die Absurditäten der Arbeitskultur gedreht.
Von Florian Kaindl
Karriereende:„Selbst meine Mutter hat mich irgendwann Bushido genannt“
Bushido, die Kunstfigur, hat ihren Schöpfer Anis Ferchichi sehr reich gemacht – und in tiefe Depressionen getrieben. Jetzt ist Schluss mit Rap. Ein Abschiedsgespräch über Hass als PR, fünf Jahre Therapie und die Rettung: seine Familie.
