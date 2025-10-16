Zum Hauptinhalt springen

KinoAuch unter Engeln gibt es prekäre Jobs

Lesezeit: 3 Min.

Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer wundersamen Rettung? Bitte vergeben Sie null bis fünf Sterne.
Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer wundersamen Rettung? Bitte vergeben Sie null bis fünf Sterne. (Foto: Leonine Studios)

Weder Geld noch göttlicher Beistand helfen, der Tretmühle zu entfliehen. Der Komiker Aziz Ansari hat eine charmante Komödie über die Absurditäten der Arbeitskultur gedreht.

Von Florian Kaindl

Das Leben in Los Angeles kann sehr schön sein, wenn man Geld hat. Nur hat Arj leider keins, jedenfalls nicht genug. Eigentlich würde er am liebsten Dokumentarfilme drehen, stattdessen macht er Gelegenheitsjobs, die andere Leute bequem an eine App outsourcen: Garagen ausmisten, Regale aufbauen, solche Sachen. Eine Wohnung kann Arj von dem mickrigen Gehalt sowieso nicht bezahlen. Er schläft in seinem Auto.

