Die Mutter muss an die frische Luft. Sagen die Ärzte und schicken Barbara nach draußen, nach den langen Stunden am Krankenbett werde ihr das guttun. Als sie zurück auf die Station kommt, wartet ein Verwandter auf sie. „Unsere Fini ist gestorben“, sagt er mit brüchiger Stimme. Da bricht die Mutter des knapp zweijährigen Mädchens zusammen. Barbara kippt um, knallt mit dem Kopf gegen eine Kante. Bleibt blutend am Boden liegen.