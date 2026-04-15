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KinoUnd es lohnt sich eben doch

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Lebenslang arbeite man als Clown an einer einzigen Rolle und packe immer mehr Schichten drauf, hatte der Mann von Barbara (Valerie Pachner) gesagt.
Lebenslang arbeite man als Clown an einer einzigen Rolle und packe immer mehr Schichten drauf, hatte der Mann von Barbara (Valerie Pachner) gesagt. Alamode Film/Polyfilm

Eine Clownin verliert ihren Mann und ihre Kinder bei einem Verkehrsunfall, trotzdem will sie weiter am Leben teilnehmen. Die Geschichte hinter dem Buch „Vier minus drei“ bewegte Österreich – nun hat Adrian Goiginger sie auf meisterhafte Weise verfilmt.

Von Josef Grübl

Die Mutter muss an die frische Luft. Sagen die Ärzte und schicken Barbara nach draußen, nach den langen Stunden am Krankenbett werde ihr das guttun. Als sie zurück auf die Station kommt, wartet ein Verwandter auf sie. „Unsere Fini ist gestorben“, sagt er mit brüchiger Stimme. Da bricht die Mutter des knapp zweijährigen Mädchens zusammen. Barbara kippt um, knallt mit dem Kopf gegen eine Kante. Bleibt blutend am Boden liegen.

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