Die Mutter muss an die frische Luft. Sagen die Ärzte und schicken Barbara nach draußen, nach den langen Stunden am Krankenbett werde ihr das guttun. Als sie zurück auf die Station kommt, wartet ein Verwandter auf sie. „Unsere Fini ist gestorben“, sagt er mit brüchiger Stimme. Da bricht die Mutter des knapp zweijährigen Mädchens zusammen. Barbara kippt um, knallt mit dem Kopf gegen eine Kante. Bleibt blutend am Boden liegen.
KinoUnd es lohnt sich eben doch
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Eine Clownin verliert ihren Mann und ihre Kinder bei einem Verkehrsunfall, trotzdem will sie weiter am Leben teilnehmen. Die Geschichte hinter dem Buch „Vier minus drei“ bewegte Österreich – nun hat Adrian Goiginger sie auf meisterhafte Weise verfilmt.
Von Josef Grübl
Fernsehen:„Du kannst dir gar keine große Stille leisten“
Herbert Grönemeyer, Bananentext-Gott und größter Malocher unter den Phrasenvermeidern dieses Landes, wird 70. Die ARD spendiert ihm dazu eine ziemlich bezaubernde Doku.
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