„Conjuring 4“ ist streckenweise pures Grillfest-Americana. Der Horrorfilm erzählt vom Abrutschen des amerikanischen Alltags ins Irreale. Etwas Bedrohlicheres als Dämonen zieht darin ein.

Von Fritz Göttler

Ein Dämon hat das Haus okkupiert. Es ist eines der typischen Arbeiterhäuser in West Pittston, Pennsylvania, in dem die Familie Smurl lebt. In den Achtzigern häufen sich hier höchst verstörende Ereignisse, beginnend an dem Tag, da die Tochter Konfirmation feiert, bis in die Neunziger geht der Spuk weiter. Die Smurls sind wehrlos gegen die fiesen Machinationen, aber sie können es sich auch nicht leisten, woanders hinzuziehen. Die Nachbarn sind eher skeptisch, sie halten die Smurls für Spinner. Es ist der wahre Albtraum der Krise um bezahlbaren Wohnraum.