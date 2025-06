Der Videospielentwickler Hideo Kojima hat sich einen legendären Ruf erarbeitet, deshalb lässt man ihm inzwischen alles durchgehen: auch „Death Stranding 2“, ein mit Filmstars besetztes Spiel über das Austragen von Paketen in der Postapokalypse.

Von Michael Moorstedt

„Es war einmal eine Explosion“, mit diesem Satz könnten viele Videospiele beginnen. Auch „Death Stranding 2: On the Beach“, einer der am sehnsüchtigsten erwarteten Titel dieses Jahres. Man befindet sich in einer alternativen Zukunft, in der ein katastrophales Ereignis den größten Teil der Welt verwüstet hat, ein Endzeit-Event, durch das die Grenzen zwischen der Realität und dem Leben nach dem Tod verwischen. Geister wandeln frei umher und richten Schaden an. Wenn ein Mensch auf diese Wesen trifft, explodieren ganze Städte. So ist die Welt in einige wenige verbliebene Außenposten zersplittert. Verbunden sind sie durch Lieferdienste, die sich durch das gefährliche Ödland schleichen, um den Rest der Menschheit mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen.