26. November 2018, 19:00 Uhr Retrospektive Improvisierte Eleganz

Sein Meisterwerk ist "Die endlose Nacht" (1963), ein Episodenfilm über eine Gruppe von Gestrandeten am Berliner Flughafen Tempelhof. Gedreht wurde nachts, zwischendurch ging Will Tremper (Mitte) das Geld aus. Doch er fand eine Lösung, unter anderem verpfändete er sein Auto.

Nicht nur Hannelore Elsner und Klaus Lemke schwärmen von seiner Arbeit. In diesen Wochen erinnert das Filmmuseum an den Regisseur und Autor Will Tremper

Von Josef Grübl

Endlich statt endlos war die Filmkarriere des Will Tremper, gerade einmal fünf Spielfilme inszenierte er, hinzu kamen ein paar verfilmte Drehbücher, Ende der Sechzigerjahre kehrte er dem Kino den Rücken. Der rasende Reporter und rastlose Regisseur schlug in seinem Leben öfter neue Wege ein, das Filmmuseum widmet ihm jetzt eine Retrospektive.

Vor einigen Wochen hätte der im rheinischen Braubach geborene Wahlmünchner seinen 90. Geburtstag gefeiert, doch auch für ihn war die Zeit auf Erden endlich: Er starb vor 20 Jahren, im Dezember 1998. In Erinnerung geblieben ist der Filmemacher Tremper mit seinen Drehbüchern zu den Horst-Buchholz-Filmen "Die Halbstarken" oder "Nasser Asphalt" sowie mit eigenen Regiearbeiten wie "Flucht nach Berlin", "Sperrbezirk" oder "Playgirl". Vor allem aber mit seinem Meisterstück "Die endlose Nacht", das die Retro im Filmmuseum eröffnet: Es ist die in kühlen Schwarz-Weiß-Bildern erzählte Story einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Gestrandeten, die eine Nacht am Berliner Flughafen Tempelhof ausharren muss.

Draußen ist dichter Nebel, drinnen verirren sich die Menschen in Vergangenheit und Verlangen, den von einer polnischen Jazzcombo untermalten Versprechen eines Neuanfangs. Ein Hasardeur (Harald Leipnitz), der seinem Glück auf illegalem Wege auf die Sprünge geholfen hat, fiebert der Ankunft eines Geschäftspartners aus Frankfurt entgegen. Ein alternder Schauspieler (Fritz Rémond), der sich in Westberlin etwas dazuverdiente, muss nach Hannover, um die ersehnte Hauptrolle zu spielen. Und ein junges Münchner Starlet (Hannelore Elsner), das ihr letztes Geld beim Friseur ausgegeben hat, streift orientierungslos und hungrig durch die endlos langen Flughafenhallen. Als Vorbilder kann man Sartre und Beckett ebenso ausmachen wie die französische Nouvelle Vague.

"Dieser Film hat etwas mit uns gemacht, womit wir nicht gerechnet haben", sagt Klaus Lemke, der Tremper als eine Art Befreier des bundesdeutschen Nachkriegskinos sieht, als den Mann, der ihm eine Perspektive geschenkt hat. Lemke hat einige Jahre später mit dem Regieführen angefangen (und macht es bis heute noch). "Plötzlich gab es Tremper, der völlig frei vom verheulten Oberlehrer-Ton des deutschen Kinos Filme machte", erzählt der Regisseur am Telefon. Die "fiebrig-schäbige Eleganz" von Will Trempers Filmen, die ihn an Godards "Außer Atem" erinnerte, begeistert ihn noch heute. Damit ist Lemke nicht alleine: Auch Hannelore Elsner, die damals noch am Anfang ihrer Karriere stand, bezeichnet "Die endlose Nacht" stets als ihren Lieblingsfilm. Erst vor ein paar Monaten schwärmte sie wieder während einer Drehpause in München: "Das ist ein Film, der mich heute noch begeistert, er ist so lebendig und echt."

Elsner hat sich am Eröffnungsabend der Retrospektive angesagt, sie kommt gemeinsam mit Celia Tremper, der langjährigen Ehefrau des Regisseurs. Dabei war die Entstehungsgeschichte dieses Episodenfilms abenteuerlich: Tremper arbeitete ohne fertiges Drehbuch und ohne geschlossene Finanzierung; als Elsner in Berlin ankam, wusste er noch nicht genau, was er mit ihr im Film anstellen sollte. Gedreht wurde nachts, wenn keine Passagiere durch das Flughafengebäude eilten, das Schauspielensemble war während der kompletten Drehzeit anwesend. Zwischendurch ging Tremper das Geld aus, er improvisierte und musste sein Auto verpfänden. Bei seiner Erstaufführung im Kino war der Film ein Flop, doch er gewann zahlreiche Preise und eine immer größer werdende Fangemeinde.

Will Tremper, der neben seiner Filmarbeit als Journalist arbeitete (unter anderem berichtete er 1961 für den Stern aus Hollywood über das lange Sterben Gary Coopers), konnte weiterhin Filme machen. Seine vierte Regiearbeit "Playgirl" etwa schrieb und produzierte er nicht nur, sondern brachte sie 1966 auch selbst in die Kinos. Dann sollte es eine Nummer größer werden: Gemeinsam mit dem Berliner Produzenten Horst Wendlandt versuchte Tremper sich 1969 an einem internationalen Film. "Wie kommt ein so reizendes Mädchen zu diesem Gewerbe?" wurde in den USA und Italien gedreht, mit dem amerikanischen Playboy-Bunny Barbara Benton in der Hauptrolle. Die Sexkomödie war ein Fiasko, künstlerisch wie kommerziell, bei der Retrospektive wird sie nicht gezeigt. Danach hatte Tremper genug vom Kino, von den Regeln der staatlichen Filmförderung, den Gremien und endlosen Antragsprozeduren.

Er wurde Chefredakteur der Frauenzeitschrift Jasmin, schrieb Romane und heuerte bei Welt am Sonntag und Bunte an. Den Abschied vom Kino bereute er nicht - so schrieb er in seinem kurz vor seinem Tod erschienenen Film-Erinnerungsbuch "Große Klappe": "Das Leben machte, ach, auch ohne Filmerei eine Menge Spaß."

Retrospektive Will Tremper; Dienstag, 27. November, bis Mittwoch, 19. Dezember, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1