Von Werner Bartens

Kurze Unterbrechung für Breaking News aus der Virenküche: Leider gibt es schon wieder eine neue Mutante. Diesmal stammt sie allerdings nicht vom Wildtiermarkt in Wuhan, sondern aus dem Ortsteil Tiergarten, Deutscher Bundestag, 11011 Berlin. Die Erkrankung verläuft tendenziell milder als mit der Omikron-Variante, die klinischen Symptome zeigen sich vor allem in gefühlter Aussichtslosigkeit, fatalistischem Kopfschütteln und klammheimlichem Rückzug. Das neuartige Virus war schon vor Tagen als "Variant of concern" eingestuft worden. Jetzt haben sich die Pandemie-Experten der WHO abweichend vom griechischen Alphabet auf den Namen R-Variante geeinigt - R wie Resignation.