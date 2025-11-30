Der „Zerbrochne Krug“ steht in ganz Deutschland auf den Lehrplänen für den Deutschunterricht und ist Abiturstoff. Das ist die kurze Antwort auf die Frage, warum Kleists Klassiker auch landauf, landab an großen und kleinen Theatern inszeniert wird; ein bisschen was für Schule und Schüler kann man ja mal machen. Einen „Krug“ gibt’s diese Spielzeit zum Beispiel am Schauspiel Leipzig, am Deutschen Theater Berlin, am Theater Freiburg, bald in Mannheim und in Darmstadt. Und jetzt auch am Münchner Residenztheater, wo die Klassiker-Routinière Mateja Koležnik sich ans Werk gemacht hat.