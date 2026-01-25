Zum Hauptinhalt springen

Residenztheater MünchenSterben, diese Sonderrealität

Lesezeit: 3 Min.

Zwischen Schwesterlichkeit und normativer Strenge: Barbara Horvath (links) und Sibylle Canonica.
Zwischen Schwesterlichkeit und normativer Strenge: Barbara Horvath (links) und Sibylle Canonica. (Foto: SANDRA THEN)

Lisa Stiegler inszeniert Simone de Beauvoirs autobiografischen Klassiker „Ein sanfter Tod“: ein Kammerspiel zwischen Mutter und Töchtern am Lebensende, gütig und gnadenlos.

Von Marie Schmidt

Der Satz ist eigentlich ein Skandal: „Er ist in dem Alter, wo man stirbt.“ Zu seiner vergeblichen Kühle arbeiten sie sich vor an diesem Abend. Als 1964 das Memoir der großen Ahnin des Feminismus Simone de Beauvoir über den Tod ihrer Mutter erschien, behauptete sie darin, so auf die Nachricht vom Sturz der alten Dame reagiert zu haben, „letzten Endes war sie in dem Alter, wo man stirbt“ – „elle avait l’âge de mourir.“

Zur SZ-Startseite

Film
:Weinen oder nicht weinen, das ist hier die Frage

Das Drama „Hamnet“ über den Tod von William Shakespeares kleinem Sohn gehört zu den wichtigsten Filmen der Oscar-Saison. Es bringt ganze Kinosäle zum Heulen. Ist das Manipulation oder große Kunst?

SZ PlusVon Kathleen Hildebrand

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite