Der Satz ist eigentlich ein Skandal: „Er ist in dem Alter, wo man stirbt.“ Zu seiner vergeblichen Kühle arbeiten sie sich vor an diesem Abend. Als 1964 das Memoir der großen Ahnin des Feminismus Simone de Beauvoir über den Tod ihrer Mutter erschien, behauptete sie darin, so auf die Nachricht vom Sturz der alten Dame reagiert zu haben, „letzten Endes war sie in dem Alter, wo man stirbt“ – „elle avait l’âge de mourir.“