Von Christine Dössel

Lisa Wagner räumt zur Zeit im Münchner Residenztheater ab: jede Menge Lacher, begeisterten Applaus - und die Sympathien. Sie gibt die Psychiaterin in Yasmina Rezas neuem Stück "James Brown trug Lockenwickler", das in einer Klink spielt. Als solche ist sie für die Patienten Jacob und Philippe zuständig. Der eine bildet sich ein, die kanadische Sängerin Céline Dion zu sein, der andere ist als Weißer fest von seiner Identität als Schwarzer überzeugt. Die Psychiaterin tut einen Teufel, ihnen das auszureden oder sie sonstwie zu "kurieren". Sie nimmt die beiden als das, was sie sein wollen. Frau Doktor ist eine höchst skurrile Person. Sie hat noch kein Wort gesprochen, da lachen die Zuschauer schon. Das liegt an ihrer coolen, herausfordernden Art. Sie hat so ein Gesicht, dem man alles zutraut. Und dann erst diese gymnastische Beinarbeit!