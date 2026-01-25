Das Theater weist eine große Zahl von blinden oder visuell eingeschränkten Figuren auf. Aus dem Stegreif denke ich an Ödipus und Teiresias in „König Ödipus“, an „Antigone“, an Gloucester in „König Lear“, Hedvig Ekdal in Ibsens „Die Wildente“. Und es gibt noch mehr.
75 Jahre Neues ResidenztheaterLasst uns die Wahrheit erkennen
Mehr als jede andere Kunst stellt das Theater die Frage: Worin besteht das Wesen der Realität, die unsere Augen sehen? Genau deshalb brauchen wir sie so dringend in diesen trüben Zeiten.
Gastbeitrag von Eva Illouz
