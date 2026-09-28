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TheaterSie wollen nur Liebe – oder Geld

Lesezeit: 4 Min.

Die Spelunken-Jenny (Vassilissa Reznikoff) hat Mackie Messer (Moritz Treuenfels) in der Hand.
Die Spelunken-Jenny (Vassilissa Reznikoff) hat Mackie Messer (Moritz Treuenfels) in der Hand.
Sandra Then

Das Münchner Residenztheater startet die Saison mit einer verklemmten Uraufführung „Reigen. Variationen“ und einer „Dreigroschenoper“, die zuverlässig knallt.

Von Christiane Lutz

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Um die 100 Jahre alt sind beide Stoffe, mit denen das Münchner Residenztheater in die neue Saison startet. Arthur Schnitzlers „Reigen“ über die erotischen Verwicklungen von zehn Personen wurde 1920 in Berlin uraufgeführt und zum Skandal; „Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Elisabeth Hauptmann mit Musik von Kurt Weill dann 1928, ebenfalls in Berlin. Das Stück wurde sofort ein Hit, bis es 1933 von den Nationalsozialisten verboten wurde.

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