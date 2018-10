8. Oktober 2018, 17:57 Uhr Reportage Dazwischen: die Grenze

Jeanette Erazo Heufelder erkundet die mexikanisch-amerikanischen "Borderlands". Sie mat mit Menschen auf beiden Seiten gesprochen.

Von Volker Breidecker

In der Stummfilmkomödie "Der Pilger" aus dem Jahr 1923 verkörpert Charlie Chaplin einen entlaufenen Sträfling, der die Gefängniskleidung gegen die gestohlene Amtstracht eines Geistlichen eintauscht. In dieser Maskerade wird er von den Bewohnern des texanischen Fleckens Devil's Gulch als Seelsorger willkommen geheißen. Allein der Sheriff erkennt den steckbrieflich Gesuchten. Statt ihn der Justiz zu übergeben, packt er ihn am Kragen und reitet mit ihm an die nahe mexikanische Grenze. Mit einem Tritt in den Hintern befördert er den ängstlich Zögernden auf die andere Seite, in die Freiheit.

In dieser Schlussszene ist die Grenze selbst nur durch einen in der Wüste, am Rande eines Trampelpfads aufgepflanzten hölzernen Pfosten gegenwärtig. Unterhalb der Inschrift "Boundary Line" weisen gegenläufige Pfeile nach den "United States" und "Mexico". Der Tramp, den es nicht ganz freiwillig hierher verschlagen hat, klammert sich ratlos an den Grenzpfosten, als könne der ihm Halt bieten, bis er nach einem Salut Richtung USA sein Schicksal annimmt und mexikanischen Boden betritt. Die Hoffnung dort ein neues Leben in Frieden zu beginnen zerschlägt sich jedoch durch den plötzlichen Auftritt zweier "banditos", die sich einen Schusswechsel liefern. Unfähig sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden, bleibt dem Grenzgänger - wie Millionen seiner Nachfahren aus der Gegenrichtung - nur der Stolperschritt. Mit dem einen Fuß auf mexikanischem, dem anderen auf US-amerikanischem Territorium wandert der Tramp aus dem Bild hinaus, dem Horizont des Ungewissen entgegen.

Die Autorin hat mit Menschen auf beiden Seiten gesprochen, sie kennt auch den Blick von Süden

In diesem Bild, das Jeanette Erazo Heufelder ans Ende ihrer fulminanten Studie über die Grenze und das Grenzland zwischen Mexico und den USA stellt, sind beinahe alle Stereotypen dieser Region und beider Nationen versammelt: Mit dem einzigen Unterschied, dass das gesegnete Land - der Kern des "American Dream", den Immigranten aus allen Weltgegenden miteinander teilen - hier auf der südlichen statt auf der nördlichen Seite der Grenze gesucht wird. Auch wenn man es ihr in der Vergangenheit nie so genau ansah, weil sie lange Zeit beweglich war, trennt diese Grenze doch, mehr als zwei Staaten nur.

Nur da, wo beide einander geografisch am nächsten kommen, unterscheiden sie sich historisch, demografisch, kulturell am wenigsten, auch in den Mythen, Legenden und Erzählungen, in denen beide Seiten ihre Träume wie Alpträume auf die gemeinsame Grenzregion projizieren und sich dort gegenseitig bespiegeln. Wer es nicht glaubt, schaue sich den einen oder anderen Western von Sam Peckinpah an oder höre mal wieder Bob Dylans Ballade "Romance in Durango".

Die Wirklichkeit dieser Grenze heute ist eine andere, weswegen Heufelder zu dem Schluss kommt: Würde man Chaplins Film noch einmal drehen, so müsste für die Schlussszene "ein Stahlzaun in die Landschaft montiert werden", wie er das über die Länge von 3144 Kilometer - auch ohne Trumps sakral aufgeladene "schöne hohe Mauer" - das Land vom Golf von Mexico bis zum Pazifik durchschneidet. Auf einem Foto steht Heufelder, die im selben Verlag zuletzt mit einer glänzenden historischen Reportage über die "Wirtschaftsgeschichte der Frankfurter Schule" reüssiert hat ("Der argentinische Krösus", 2017), vor dem unüberwindbar hohen Stahlzaun. Auf dessen amerikanischer Seite spricht sie mit einem Cop der "Border Patrol", in der Hand das geöffnete Notizbuch und den Schreibstift der Feldforscherin. Dies zeichnet die Originalität dieser empiriegesättigten Studie gegenüber den sich derzeit häufenden Studien zum Thema Grenze und speziell zu dieser Grenze aus: Die Autorin hat die weltweit längste und - sieht man vom Mittelmeer ab - tödlichste Grenze Meile für Meile bereist. Auf beiden Seiten hat sie mit den Menschen gesprochen und besonderen Augenmerk auf den Blick von Süden nach Norden gelegt, während diese Grenze sonst - vor allem aus der Perspektive einer Politik ihrer Versiegelung und Militarisierung - fast ausschließlich von der nordamerikanischen Seite aus wahrgenommen wird. Außer von denen, die davor oder dahinter sich dennoch auf einen Weg voller Risiken und Gefahren begeben, an dessen Ende seit Trumps "Null-Toleranz-Politik" zumeist die Verhaftung, Kriminalisierung und Deportation unter menschenunwürdigen Bedingungen steht.

Heufelder schreibt die Biografie einer zusammengehörigen, erst durch Geschichte und Politik auseinanderdividierten Grenzregion und ihrer Lebenswelten. Als Sozialanthropologin weiß sie, dass Trennen und Verbinden - nach Georg Simmels berühmter Definition - zwei Seiten ein- und desselben Aktes sind: "Die Grenze", schreibt sie, "ist die Narbe eines Konflikts, der zwar historisch ist, aber nicht bewältigt wurde. (...) Die Geschichte der Grenzbeziehungen zeigt aber zugleich auch, dass sich in der Betonung des Trennende in Wirklichkeit schon immer das Wissen um die Unauflösbarkeit dieser Beziehungen offenbart hat." Die Vorstellung undurchlässiger, wie für die Ewigkeit geschaffener Grenzen ist demgegenüber ein Anachronismus, der sich früher oder später schon deshalb verflüchtigen muss, weil - wie Heufelder an Grenzstädten wie Juárez, Mier und Tijuana aufzeigt - die Gesellschaftsmodelle der Zukunft durchweg in Grenzregionen entstehen: entweder als Traum von Mitmenschlichkeit oder als alptraumhafter "Horrorfilm der Gegenwart".