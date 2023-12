Von Aurelie von Blazekovic

Eine junge Frau in silbernen Overknee-Stiefeln lässt sich in den Kinosessel fallen, "Ist hier jetzt Beyhive, oder was?" Sie kommt zu spät wie viele, draußen ist der Schnee in München gerade dabei, die Stadt lahmzulegen. Nicht schlimm, die ersten Minuten verpasst zu haben, man darf sich "Renaissance: A Film by Beyoncé" nicht als Kinofilm im engeren Sinne vorstellen. Hier drinnen ist Stadionsommer. Kein Ort fürs Popcornmampfen, spätestens ab dem ersten Crescendo bei "Dangerously in Love" war das am Freitagabend beim weltweiten Kinostart eine Party und kein Film. Also ja, der Beyhive ist da.