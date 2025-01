Remake des Vampir-Klassikers „Nosferatu“ im Kino:Nachts ruft sie das Wesen herbei

Von Fritz Göttler

Der Film ist laut und schrill, finster und frostig, aber dann hat er immer wieder, an den unmöglichsten Stellen, Momente einer fast jenseitigen Ruhe und Stille. In denen ein anderer Film durchscheint, der ursprüngliche „Nosferatu“ von Friedrich Wilhelm Murnau, aus dem Jahr 1922, den Robert Eggers nachmachen und unserer Zeit anpassen wollte. In diesem Hin- und Hergerissensein reibt sein Film sich auf, entwickelt eine ganz eigene, aufregend leere und leblose Schönheit, einen melancholischen Schrecken.