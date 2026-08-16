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NS-VergangenheitJäger der Nazi-Juristen

Lesezeit: 3 Min.

Aktivist gegen das Vergessen und Verdrängen: Reinhard Strecker (rechts) führt 1961 durch die von ihm konzipierte Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“.
Aktivist gegen das Vergessen und Verdrängen: Reinhard Strecker (rechts) führt 1961 durch die von ihm konzipierte Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“. United Archives / kpa Keystone/Imago

Reinhard Strecker klagte die Taten jener NS-Richter an, die in der Bundesrepublik weiter Karriere machten. Nachruf auf einen unermüdlichen Aufklärer.

Von Willi Winkler

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„Wer ist Strecker?“, fragte man sich beim BND ratlos und glaubte doch Bescheid zu wissen. „Was veranlasst ihn zu seiner Aktion und welche Kräfte stehen dahinter?“ Denn da muss doch jemand dahinterstecken, wenn jemand ohne amtlichen Auftrag nach Warschau und Prag und bis nach Israel fährt, um dort in den Archiven nach Unterlagen über das Führungspersonal der Bundesrepublik zu suchen. Im Zweifel der Feind im Osten.

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SZ PlusVon Katharina Riehl

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