„Wer ist Strecker?“, fragte man sich beim BND ratlos und glaubte doch Bescheid zu wissen. „Was veranlasst ihn zu seiner Aktion und welche Kräfte stehen dahinter?“ Denn da muss doch jemand dahinterstecken, wenn jemand ohne amtlichen Auftrag nach Warschau und Prag und bis nach Israel fährt, um dort in den Archiven nach Unterlagen über das Führungspersonal der Bundesrepublik zu suchen. Im Zweifel der Feind im Osten.