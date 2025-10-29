Wurde Reinhard Meys Song „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“ vom SWR gecancelt? Nun, nein. Eher schon ist der Fall ein Lehrstück über die Macht alternativer Fakten.

Zugegeben, in etwas seltsamer Nachbarschaft steht das Lied hier schon. Drumherum bollern die Songs, die man im Autoradioprogramm eines Ü40-Senders erwarten würde: „Stairway to Heaven“ und „Bohemian Rhapsody“, „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten und, der regionalen Ausrichtung zuliebe, „Oinr isch emmr dr Arsch“, der Schwitzjeanskutten-Klassiker der oberschwäbischen Gruppe Schwoißfuaß.