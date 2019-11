Pöbelnd an die Spitze

"Von Dönerbrot mit Sauce zu Höhenflug und Kohle" ist Jujus Version der Tellerwäscher-zur-Millionärin-Geschichte. Feingeistig sind die wenigsten Songzeilen der Deutschrapperin. Es wird gepöbelt, geprotzt und rasiert. Aggressive Worte treffen auf moderne Beats und melodiöse Hooks. So kennt es die Berlinerin nun mal.

Juju heißt eigentlich Judith Wessendorf und kommt aus dem sozialschwachen Neukölln, wo sie ohne Vater aufwuchs. Es gab andere Männer in ihrem Leben: Ihre Schule war "Aggro Berlin", ihre Lehrer waren Sido, Bushido und Co. Von ihnen lernte die 26-Jährige, schlagfertige und gnadenlos unzensierte Texte zu reimen. In derselben Manier provozierte sie 2014 gemeinsam mit der Rapperin Nura als Hip-Hop-Duo Sxtn. Durch sexistische Proll-Texte stellten die Künstlerinnen infrage, wofür ihre männlichen Kollegen gefeiert werden. Vier Jahre ging das gut, dann trennte sich die Gruppe. Man habe sich auseinandergelebt. Einen für die Szene üblichen Zwist gab es nicht.

Still blieb es trotzdem nicht lange um die Halb-Marokkanerin: Im Juni dieses Jahres veröffentliche sie ihr Solodebüt "Bling Bling", stieg mit der Single "Vermissen", einem Liebesduett mit dem AnnenMayKantereit-Sänger Henning May, an die Spitze der deutschen Charts. Juju ist die zweite Frau, der das gelang, nach Sabrina Setlur vor mehr als 20 Jahren.

Männer dominieren bis heute den deutschen Hip-Hop. Juju thematisiert ihr Geschlecht weniger mit feministischen Statements als mit Hau-drauf-Humor: "Pussy drippt nur bei meinen eigenen Songs", heißt es in "Coco Chanel". Ähnlich anrüchig zeigt sich die Rapperin auch in den Sozialen Medien - mit Mittelfinger, ausgestreckter Zunge oder Joint zwischen den Lippen.

Juju, Mittwoch, 13. November, 20 Uhr, Technikum, Speicherstr. 18