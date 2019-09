"Straight Outta Prenzlberg" kommen Maxim und Paul alias Pavel. Stolz sind sie nicht nur auf ihre Heimat rund um den Kollwitzplatz, sondern auch auf ihren Hip-Hop, den sie als Duo MXM & Pavel machen. Und das zu Recht: Autotune ist bei den beiden nicht drin, MC Maxim rappt in einem angenehmen Flow, Produzent Pavel unterlegt das mit Beats. Er sampelt munter Sounds zusammen, die allgemeines Kopfnicken verursachen und die Fans als "dope" bezeichnen. Das klingt stark nach Old-School-Hip-Hop, der aber textlich sehr aktuell ist. Nach zwei Tapes ("Gaffatape" und "Panzertape") und dem Debütalbum "Dreiviertel der Kraft" gehen Maxim und Pavel nun mit der aktuellen Platte auf Tour.

"Vierviertel der Takt" thematisiert Gentrifizierung - der Kiez gehört halt ihnen -, eine hippe Lebenseinstellung wie in "Camping" und "Molle Molle Schnaps" und ihre Haltung zum Hip-Hop ("Wir nehmen alles mit"). Denn die im deutschen Mainstream-Hip-Hop gepflegte Einstellung, dass man Geld und Alkohol bunkern und Frauen und die Gehörgänge seiner Mitmenschen missbrauchen sollte, teilen Maxim und Pavel keineswegs. Sie kritisieren soziale Normen, handysüchtige Mitmenschen und den Irrsinn, der sich in Innenstädten in Form von Pop-up-Stores ausbreitet. In ihren Videos turnen keine Frauen in Bikinis herum, stattdessen hängt die Clique vorm Späti ab. Wenn sie dissen, geschieht dies immer noch mit einem Maß an Respekt.

Nun sind sie mit ihrer Platte auf Clubtour, und obwohl sie schon große Festivals gespielt haben, scheint ihnen der kleine Rahmen lieber zu sein. Privates erfährt man in den sozialen Netzwerken kaum über die beiden, die sich durch ihre Musik und nicht durch ihre Online-Präsenz ausdrücken. Dass MXM & Pavel zur Intelligenzija des deutschen Hip-Hops gehören, merkt man nicht nur an ihren Texten, sondern auch an gut gewählten Referenzen. Der Albumtitel "Dreiviertel der Kraft" ist ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Für den Philosophen war dies das Maximum der Anstrengung, die ein Künstler in sein Werk einbringen sollte. Damit eben jenes so lässig wie Kühe auf der Wiese sein könne. Und wer weiß das schon, womöglich hätte Nietzsche mit Maxim und Pavel am Späti abgehängt. Obwohl der ja eher frauenfeindlich unterwegs war. Vielleicht also hätten MXM & Pavel ihn auch als "whack", also schwach, abgetan.

MXM & Pavel, Freitag, 20. September, 21 Uhr, Sunny Red, Feierwerk, Hansastraße 39