3. April 2019, 18:45 Uhr Reimraum Jenseits der Gefälligkeit

Der West-Coast-Rapper Ras Kass in der Milla

Von Maxie Römhild

Wenn eine Legende in die Stadt kommt, schlägt das normalerweise hohe Wellen. Aber weil Ausnahmen die Regel bestätigen, hat der Auftritt von Rapper Ras Kass am Wochenende, der gerade für sein Album "Soul On Ice: 2" auf Promo-Tour in Europa ist, bisher noch keine hohen Wogen ausgelöst. Aber warum eigentlich? Der West Coast MC ist seit über zwei Jahrzehnten im Geschäft und hat mit den ganz Großen wie Dr. Dre, RZA und Xzibit zusammengearbeitet.

Kritiker bescheinigen ihm mitunter, einer der besten Rapper überhaupt zu sein. Trotzdem ist Ras Kass auf keiner Karte des Mainstream-Hip-Hops so richtig verzeichnet. Er ist einfach nicht wirklich massentauglich. Das mag an seinen komplizierten, die Popkultur zitierenden Texten liegen, die sich zum Teil an so brisante Themenkomplexe wie Politik und Religion heranwagen. "How To Kill God" etwa - schon bei dem Titel stellen sich reihenweise christliche Nackenhaare im US-amerikanischen Mittleren Westen auf. In dem Track aus seinem Album mit dem passenden Titel "Blasphemy" stellt der 45-Jährige Religion als Konzept infrage. "I just ask the questions the preacher can't answer", ich stelle nur die Fragen, die der Priester nicht beantworten kann, rappt er und vergleicht sich mit Neo aus dem Film "Matrix", der erkennt, dass die vermeintliche Realität ein Trugbild ist.

Vielleicht sind es auch sein Hang zu Verschwörungstheorien oder das radikale Ablehnen des eindimensionalen Gangsta-Images, das ihm verschiedene Labels aufzwingen wollten (aber damit nie Erfolg hatten), die ihn für den Mainstream untauglich machen. Aber genau so will er es anscheinend auch.

Monaco's Finest mit Ras Kass; Fr., 5. April, 23 Uhr, Milla, Holzstraße 28