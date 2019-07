17. Juli 2019, 18:56 Uhr Reimraum Amazonen von nebenan

Afrofuturismus mit "Oshun" im Feierwerk

Von Sabine Gietzelt

Liebe kann romantisch sein, politisch, sozial oder spirituell. Bei Oshun ist sie all das. Mit ihrer Musik positionieren sie sich eher bei Erykah Badu und Lauryn Hill, mit deren Musik sie groß geworden sind, so wie auch mit all den "Mamas in der Musikszene und den Vätern der Community, die vor uns eine geistige und kulturelle Revolution gepredigt haben". Niambi Sala and Thandiwe aus Maryland sind schon lange befreundet. Ein erstes Mixtape haben sie 2015 veröffentlicht, gefolgt vom Album, das sie zum Teil im Uni-Keller aufgenommen haben. Thandiwe war DJ und machte die Beats, Niambi Sala hat schon immer gesungen. Aber schnell wurde klar, dass beide singen würden, sie taten es in der U-Bahn, auf der Straße, im Zug, a capella mit Handclaps und stampfenden Füßen.

"Wir waren Vollzeitstudenten, jetzt sind wir Vollzeitmusiker", können sie nun endlich behaupten. Die Begeisterung allüberall könnte kaum größer sein. Hip-Hop mit Neo-Soul, Reggae und etwas Jazz. Die Musik ist kraftvoll, aber sanft, voller Energie, aber ohne Aggressivität. Die Botschaft: Die eigene Kultur ist der Schlüssel, zu sich selbst zu finden, individuell und als Gemeinschaft.

Da der bislang von Männern dominierte Afrofuturismus aktuell in aller Munde ist, stehen die beiden Frauen derzeit im Zentrum der Aufmerksamkeit. Thandis Vater ist Professor für Afrikanische Theologie, sie selbst hat African Studies belegt. Niambi Sala ist aufgewachsen mit ihrem Vater aus Guyana und ihrer "super-afrozentrischen" Mutter. Sie nehmen ihre Sache also ernst. Sie sind tough und sympathisch, haben die üblichen Hip-Hop-Gesten drauf. Sie können nett auftreten, aber im Video auch kämpferische Amazonen spielen.

Es scheint, als hieße der Masterplan von Oshun, die Welt zu erobern und sie sodann mit Hilfe guter Musik, schlauer Texte und sozialem und politischem Bewusstsein für die Zukunft zu retten.

Oshun, Sa., 20. Juli, 21 Uhr, Feierwerk